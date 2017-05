Silvio Berlusconi torna a fare gaffe. Questa volta nel mirino dell'ex presidente del Consiglio, da sempre noto per essere avvezzo a battute equivoche, c'è Brigitte Trogneux, moglie del neo-presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron. "Macron è un brillante bel ragazzo, certo ha avuto la fortuna di avere una mamma bella che lo porta sotto braccio", ha dichiarato Berlusconi alludendo alla moglie Brigitte, senza però mai nominarla. Brigitte da qualche settimana è salita alla ribalta mediatica non solo per essere la nuova first lady di Francia, ma soprattutto per la differenza d'età che la separa dal marito Emmanuel Macron: Brigitte Trogneux e Macron, infatti, si sono incontrati molti anni fa quando lei, sua insegnante di francese e di laboratorio teatrale, aveva 42 ed era sposata con figli, mentre lui era uno studente appena 17enne al penultimo anno di liceo. Innamoratosi di lei contro il parere della propria famiglia, Macron viene mandato dai genitori al prestigioso istituto parigino Henri IV per finire gli studi, ma nonostante le resistenze dell'insegnante, che non aveva alcuna intenzione di abbandonare la propria famiglia per Emmanuel, Macron parte promettendole: "Non si sbarazzerà di me, qualsiasi cosa lei faccia, io tornerò e la sposerò".

E così, alla fine, dopo anni di insistenze, alla fine la ex insegnante del futuro presidente della Repubblica francese cede e nel 2007 convolano a nozze. La ventennale differenza d'età tra i coniugi Macron ha però attirato sulla coppia numerose critiche e le battute sessiste contro la nuova "première dame" si sprecano sui media di tutto il mondo.

Brigitte Trogneux non è però solo la moglie del neo-presidente, ma è anche l'artefice del suo successo: è stata infatti lei a a creare la sua immagine politica e personale e a predisporre le strategie comunicative e politiche che hanno portato Macron a vincere le elezioni presidenziali francesi.