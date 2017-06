Brutto scivolone storico per il ministro dell'Istruzione Valeria Fedeli. Come riporta il quotidiano La Stampa, nell’home page del sito del Miur, alla sezione Ministra, campeggia l’intervento che la titolare del dicastero ha tenuto il 27 maggio durante la cerimonia per il Premio Cherasco Storia. Proprio a proposito di Cherasco la Ministra scrive: "È qui che nel 1631 venne firmata la Pace che concluse la guerra del Monferrato, durante la peste che fa da sfondo ai Promessi Sposi. È qui che più tardi, nel 1796, Napoleone impose a Vittorio Emanuele III l’armistizio con cui decretò la capitolazione Sabauda". L'errore, nascosto tra le pieghe della frase e difficilmente riconoscibile da chi non conosce a menadito la storia d'Italia, potrebbe effettivamente sfuggire, ma come invece spiega il quotidiano torinese

"Il «re piccolo» o «sciaboletta» – Vittorio Emanule III, così soprannominato dagli italiani a causa della sua bassa statura – salirà sul trono quasi un secolo dopo (nel 1900, ndr). Se non fosse che il discorso è stato fatto in un Premio Storia si potrebbe derubricare a semplice scivolone. L’armistizio fu firmato da Vittorio Amedeo III, ma questo forse è nozionismo sfrattato dalla scuola 2.0. Nella vecchia scuola l’insegnante di storia avrebbe assegnato all’alunno un bel 2. E l’insegnante mai si sarebbe sognato che il malcapitato sarebbe diventato il ministro della Pubblica Istruzione".

Per qualche minuto i server del portale del Ministero della Pubblica Istruzione sono risultati irraggiungibili per inconvenienti tecnici, sia da Google che digitando manualmente l'indirizzo del Miur, anche se non è dato sapere il reale motivo del disservizio tecnico che ha colpito il portale del dicastero. Non appena la situazione è tornata alla normalità, però, andando a ricercare l'intervento del ministro Valeria Fedeli a Premio Cherasco Storia, il testo contenente lo scivolone storico è rimasto online, senza correzioni.