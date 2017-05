Jacob Peters è un fotografo statunitense che a causa di un incredibile errore ha perso un’occasione di lavoro ma allo stesso tempo ha reso felici due persone che nemmeno conosceva. È stato lo stesso fotografo a rendere nota la storia che lo ha visto suo malgrado protagonista su Facebook. Tutto è iniziato quando un ragazzo del Wisconsin lo ha contattato per offrirgli un lavoro: il giovane voleva chiedere alla sua fidanzata di sposarlo in cima a una montagna dell’Arkansas e chiedeva al fotografo di appostarsi all’ora stabilita in quella zona e immortalare la sua romantica proposta di matrimonio. In questo modo avrebbe poi potuto fare una sorpresa alla sua futura sposa. Peters ha accettato il lavoro e così, al giorno stabilito, si è svegliato nel cuore della notte e, dopo aver raggiunto la montagna, ha camminato per circa un’ora e mezza con la sola luce del suo cellulare per raggiungere all’alba il punto stabilito. Con sé aveva ovviamente anche una pesante attrezzatura per fare le foto alla coppia. Il fotografo ha raccontato di essere arrivato sul posto prima delle 6 del mattino e di aver aspettato l’arrivo dei due ragazzi.

A un certo punto sulla montagna stabilita è arrivata una coppia, lui si è inginocchiato e ha fatto la sua romantica proposta di matrimonio. Peters ha scattato 450 foto ai due giovani, poi è andato via. Quando è arrivato a casa ha inviato un messaggio al cliente per congratularsi e informarlo che le foto erano venute bene. Ma questo gli ha risposto dicendo di non averlo visto in cima alla montagna. Con la fidanzata era infatti arrivato in ritardo di circa un’ora. Solo in quel momento Peters ha capito di aver fatto un incredibile errore: aveva fotografato la proposta di matrimonio sbagliata. A quel punto però il fotografo ha deciso di raccontare la storia su Facebook allegando alcune foto di quel romantico momento per trovare la coppia giusta. E dopo due giorni i due promessi sposi si sono fatti avanti, naturalmente entusiasti di vedere quelle foto.