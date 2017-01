Un operaio di 28 anni è morto, dopo essere caduto da una teleferica a San Pancrazio, in val d'Ultimo, in Trentino Alto Adige. L'incidente si è verificato a fine corsa della cabina dell'impianto che collega il maso Laugen con il fondovalle e che di solito viene usato per il trasporto di materiali e delle taniche di latte.

Probabilmente per un guasto al sistema di freno il cavo si è spezzato e l'uomo è stato sbalzato sul prato. In gravissime condizioni è stato soccorso dagli uomini del soccorso alpino e dalla Croce bianca, che lo hanno trasportato all'ospedale di Merano, dove è poi deceduto. Sul posto sono anche intervenuti i carabinieri.