Nell'Annuario 2016 l'Istat ha raccolto tutte le statistiche più recenti sul nostro Paese. Tanti i dati significativi emersi dalla “fotografia” della penisola, che si conferma ancora una volta come un Paese di anziani. Al 31 dicembre 2015 ogni 100 giovani c'erano 161,4 over 65, rispetto ai 157,7 dell'anno precedente. Per quanto riguarda il confronto con gli altri Paesi europei, secondo gli ultimi dati disponibili relativi al dicembre 2014, l'Italia era al secondo posto nel processo di invecchiamento della popolazione, preceduta solo dalla Germania. Sul territorio è la Liguria la regione con l'indice di vecchiaia più alto (246,5 anziani ogni 100 giovani) mentre quella con il valore più basso è la Campania (117,3 percento) ma in entrambi i casi i valori sono in aumento rispetto al passato. Sempre minore il numero dei bambini che nascono: la popolazione residente a fine 2015 si attestava a quota 60.665.551 persone. Il numero dei morti nel 2015 è invece cresciuto e la speranza di vita, dopo anni di crescita costante, ha subito una battuta d'arresto, passando da 80,3 a 80,1 anni per gli uomini e da 85,0 a 84,7 per le donne.

6.5 milioni di italiani sognano un lavoro.

Dall'annuario statistico dell'Istat emerge poi che sono circa 6.5 milioni gli italiani che sognano un lavoro. Il numero è la somma dei disoccupati (3.033.000) e delle forze lavoro potenziali (3.554.000). Queste ultime sono persone che non cercano un lavoro, ma che si dicono pronte ad accettarlo, oppure che lo cercano ma non sono immediatamente disponibili. Sono tutti quindi accomunati dal sogno di avere un lavoro. Dopo sette anni di aumento ininterrotto, l’Istat dice che nel 2015 la stima del numero di disoccupati diminuisce in misura consistente, soprattutto nella seconda parte dell'anno, attestandosi a poco più di 3 milioni. Al calo del numero di disoccupati corrisponde la riduzione del tasso di disoccupazione, che passa dal 12,7 percento del 2014 all'11,9 percento in media nazionale.

Continua il calo degli iscritti al sistema scolastico.

Dall'annuario si evince anche che nell'anno accademico 2014/2015 il passaggio dalla scuola secondaria all'università diminuisce ancora rispetto all'anno accademico 2013/14: sono poco meno della metà i diplomati del 2014 che si sono iscritti all'università (49,1 percento), con i valori più alti per Molise e Abruzzo. Nell'Annuario Statistico Italiano 2016 emerge però anche che il livello di istruzione degli italiani è in crescita.

L’auto resta la passione degli italiani.

L'automobile è ancora il mezzo di trasporto privato più utilizzato per recarsi al lavoro e a scuola. Nel 2016 la usano quasi sette occupati su dieci come conducenti, e più di un terzo degli studenti come passeggeri. I mezzi di trasporto collettivo sono utilizzati in misura maggiore dagli studenti: il 13,1 percento sceglie di raggiungere il luogo di studio in tram o bus, l'11 percento in pullman mentre è più bassa l'utenza degli altri mezzi pubblici.

Salute, il 70 percento degli italiani dice di stare bene.

Il 70,1 percento degli italiani dà un giudizio positivo sul proprio stato di salute, in linea con l’anno precedente. I più soddisfatti sono gli uomini, il 73,9 percento rispetto al 66,4 percento delle donne. Il 39,1 percento degli italiani dichiara di soffrire di almeno una fra le 15 patologie croniche più diffuse, in lieve aumento rispetto al 2015. Gli italiani hanno anche ripreso a fumare. Nel 2016 si dichiara fumatore il 19,8 percento della popolazione over 14, contro il 19,5 percento nel 2014 e il 20,9 percento nel 2013.

Meno omicidi e rapine, ma cresce l’insicurezza.

Omicidi volontari in calo, in particolare quelli di mafia, così come le rapine. Ma nonostante i numeri (relativi però al 2014), tra la popolazione cresce la percezione del rischio criminalità. Nell'anno che volge al termine il 38,9 percento delle famiglie avverte la criminalità come un problema presente nella zona in cui vive (30 percento nel 2014). Un fenomeno che ha sua punta massima in Lazio, poi Veneto, Emilia Romagna e Lombardia.