A piazza Barberini, nel cuore della Capitale, torna a risplendere la fontana delle Api, restaurata per l'occasione dagli olandesi. Il lavoro è stato realizzato grazie al contributo di un gruppo di mecenati olandesi che, in seguito alle polemiche suscitate dopo gli atti vandalici compiuti a febbraio 2015 da un gruppo di tifosi del Feyenoord alla Fontana della Barcaccia, si è adoperata per raccogliere i fondi grazie all'associazione ‘Salviamo la Barcaccia' ed ha così messo a disposizione un gruzzoletto per restaurare la fontana delle Api di piazza Barberini. La fontana, realizzata da Gian Lorenzo Bernini nel 1644, è stata sottoposta a lavori di restauro durati circa 60 giorni. Il sovrintendente Claudio Presicce ha dichiarato

Questa piccola fontana ha una sua bellezza estetica grazie alle invenzioni estetiche di Barberini ma necessitava da diverso tempo di un intervento di restauro.

Ovviamente, trattandosi di una piccola, ma importante azione di restauro, nata con il preciso intento di "restaurare" anche i buoni rapporti tra Italia e Olanda e difendere il buon nome della popolazione dei Paesi Bassi, si è mostrato molto felice dell'iniziativa anche l'ambasciatore olandese Joep Wijnands che ha commentato

Stiamo trasformando una brutta vicenda per cui la gran parte degli olandesi si è vergognata. Sono felice e orgoglioso.

All'inaugurazione della nuova fontana delle Api ha presenziato anche un drappello di allievi della scuola elementare "Giacomo Leopardi" di Roma che, all'epoca delle devastazioni compiute dai tifosi del Feyenoord due anni, decisero sollecitati dai loro maestri di scrivere delle lettere a coloro che vandalizzarono la Barcaccia del Bernini, segnalandosi alla comunità degli olandesi presenti in Italia, da cui è partito il progetto di raccolta fondi per il restauro della fontana delle Api.