Si chiama "reddito universale" ed è l'esperimento avviato da oggi in Finlandia, dove 2mila persone di età compresa tra i 25 e i 28 anni – individuate tramite un sorteggio – potranno beneficiare di 560 euro al mese per un periodo di due anni. Si tratta, come detto, di cittadini che attualmente risultano alla ricerca di una prima occupazione e che beneficiano già di un sussidio di disoccupazione il quale, in questo modo, verrà integrato dal salario minimo universale: la differenza tra i 560 euro e quanto percepito finora verrà versata dallo Stato. E ai duemila sorteggiati verrà mantenuto anche l’aiuto per l’abitazione, per chi ne ha diritto.

Non solo: i 560 euro mensili saranno “fissi”, verranno cioè percepiti anche qualora si dovesse trovare una nuova occupazione. Un cambiamento molto rilevante, ha spiegato al quotidiano francese Le Monde Marjukka Turunen, responsabile degli affari giuridici presso l’Assicurazione sociale finlandese, "dal momento che finora chiunque percepiva uno stipendio mensile di almeno 400 euro perdeva il sussidio di disoccupazione".

Solo alla fine del 2018, cioè tra due anni, la sperimentazione terminerà: a quel punto lo Stato confronterà la situazione dei duemila partecipanti con quella di un gruppo di altrettanti disoccupati ai quali verranno invece mantenute le attuali condizioni economiche. Lo scopo è verificare se chi percepisce il reddito universale si sarà mostrato maggiormente invogliato a cercare un posto di lavoro o ad avviare un’iniziativa imprenditoriale.