Il matrimonio è uno dei più importanti e felici della vita di un uomo. Ajay Munot, un commerciante di stoffe e di grano indiano, ha voluto rendere doppiamente memorabile quello della figlia, donando 90 case ai senzatetto. Invece di spendere 220mila dollari per regalare alla sua Shreya un matrimonio sfarzoso, il magnate, originario della città di Aurangabad, ha deciso di impiegare quell'ingente somma di denaro in un modo sicuramente encomiabile: investendola nell'acquisto di abitazioni per le persone più bisognose. “Spero che questo mio gesto sia preso da esempio da altre persone e comunità” ha detto l’uomo ai media indiani. "Abbiamo alcune responsabilità verso la nostra società e stiamo cercando di soddisfarle”. La figlia dell’uomo è stata felicissima della decisione di suo padre: "Sono molto contento di quello che fatto. E’ un regalo di matrimonio stupendo, davvero il più bello che potesse farmi" ha detto.

Le famiglie beneficiarie delle novanta abitazioni dovranno comunque soddisfare tre criteri: essere “economicamente pover”, devono essere residenti in uno slum e non essere dipendente da alcuna sostanza psicotropa. Secondo quanto rivelato dallo stesso Munot, nei prossimi giorni il numero di appartamenti potrebbe anche superare le 100 unità. Per adesso gli sposi hanno personalmente consegnato le chiavi ai primi bisognosi selezionati. Le case, costruite su un'area di oltre 8 mila metri quadri, sono piccole abitazioni di circa 20 metri quadri. Ma oltre ad un tetto sopra la testa, gli inquilini delle abitazioni potranno anche godere di elettricità ed acqua corrente. Ognuna inoltre è dotata di un ingresso indipendente e due finestre. Tutte sono state dipinte con colori tenui.