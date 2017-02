E’ un filmato davvero inquietante quello diffuso da alcuni media cinesi. Mostra una madre che prende ripetutamente a calci la figlioletta nello stomaco. La piccolina è riversa a terra e non smette di piangere. Proprio il pianto ininterrotto della bambina avrebbe spinto la donna ad accanirsi contro di lei. I fatti sarebbero avvenuti in una cittadina nella provincia di Guangdog, nel sud della Cina orientale, e ha suscitato grande indignazione. Secondo alcuni la donna sarebbe arrivata addirittura a spingere la figlia giù dalle scale, prima di colpirla a calci e malmenarla in modo davvero barbaro. La piccola è visibilmente terrorizzata e urla a squarciagola mentre viene picchiata senza sosta dalla madre, identificata solo come Chen, di 27 anni. Il filmato è stato rilasciato dalla polizia che afferma che alla madre sarebbe stato dato solo un avvertimento verbale. La figlia non avrebbe subito lesioni evidenti. L’aggressione sarebbe avvenuta lo scorso 24 febbraio.