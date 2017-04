La figlia nasce morta, la madre 40enne muore dieci giorni dopo: la procura indaga

Sara Festa, 40 anni, di Chieri, in provincia di Torino, era stata bene fino a otto mesi di gravidanza. Poi le complicazioni e la doppia tragedia in due ospedali della provincia. La sua piccola non era sopravvissuto al cesareo d’urgenza. Disposta l’autopsia sulla donna, sul feto e sulla placenta.