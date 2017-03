Una ragazzina adolescente che fa entrare di nascosto il fidanzatino in casa approfittando dell'assenza dei genitori ma che è costretta a nasconderlo dopo l'improvviso ritorno di padre e mare. Una scena non inusuale che però si è trasformata in tragedia per un giovane 17enne statunitense, Jordan Middleton. Il ragazzo infatti è stato scambiato per un ladro dal padre della ragazza e ucciso a colpi di pistola dall'uomo. La tragedia nello scorso fine settimana in un'abitazione di famiglia nella cittadina di Grovetown, nella zona orintale dello stato americano della Georgia.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti locali, il genitore della ragazzina di 14 anni, dopo essere rientrato ed essere andato in camera, ha sentito dei rumori provenire dal piano inferiore alle 3 del mattino della notte tra sabato e domenica. A questo punto Derrick Fulton ha impugnato l'arma che aveva in casa, una pistola regolarmente detenuta, ed è andato a vedere ritrovandosi di fronte al ragazzino. L'uomo ha riferito agli investigatori di aver intimato l'alt a quello che credeva un ladro ma questi è scappato rifugiandosi in una stanza. Dopo l'ennesima richiesta di identificarsi senza esito, l'uomo infine ha fatto fuoco. Il padre della 14enne ha sparato un solo colpo al petto del 17enne uccidendolo. Solo successivamente si è scoperto che era stata la figlia di Fulton a fare entrare Middleton in casa.