Il suono della campanella, le urla di gioia e la felicità sfrenata per un risultato sperato e atteso a lungo e che finalmente permetterà di poter stare più tempo a casa e giocare con gli amici. Non siamo a scuola ma in un reparto ospedaliero per malati oncologici e a suonare la campanella è Jimmy , un bimbo di appena sei anni che ha concluso il ciclo di chemioterapia a cui si è dovuto sottoporre a causa di un devastante cancro che lo ha colpito. La scena ripresa in un video dai presenti è stata pubblicata online dal personale dell'Ospedale pediatrico di Pittsburgh, in Pennsylvania, ed è diventata subito virale commuovendo gli utenti della rete.

"Jimmy ha concluso un trattamento di chemioterapia durato un anno ed è arrivato il momento di suonare la campanella con la sua famiglia e il personale per festeggiare" si legge nel post sulla pagina facebook della struttura sanitaria statunitense, e ancora: "La campana significa tante emozioni, può significare il suono delle lacrime, la forza, la paura, il coraggio, il dubbio, la soddisfazione, il sollievo e la felicità che tutto sia passato. Il suono della campana riecheggia in più di un modo e l'emozione in sala è semplicemente incredibile".

Il piccolo Jimmy Spagnolo da anni sta lottando contro un tumore inoperabile al cervello. Finora si è dovuto sottoporre già a quattro cicli di chemioterapia per cercare di contenere e ridurre il tumore. La sua gioia quando ha appreso che finalmente poteva pendersi una pausa dalle estenuanti cure venerdì scorso è stata però incontenibile da vero supereroe come la maglietta che ha deciso di indossare per l'occasione.