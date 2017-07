Amiruddin Shah — meglio noto come Amir — è un ragazzo di sedici anni di Mumbai con una grande passione, quella della danza, che lo ha fatto diventato per tutti il “Billy Elliot” indiano. Un “Billy Elliot” che ha mosso i primi e timidi passi come ballerino, in un ambiente sicuramente non semplice per realizzare il suo sogno, quando era solo un bambino e che presto potrebbe effettivamente ballare sui palcoscenici più famosi del mondo. Questo perché il giovane Amir è stato “notato” da un ex ballerino americano di origini israeliane, Yehuda Maor, arrivato in India poco più di un anno fa per insegnare dalla Danceworx Academy, ong decisa a diffondere il balletto nel Paese asiatico. E per caso l’ex ballerino ha scoperto il ragazzo, che nel frattempo si era iscritto a un corso di danza moderna, e ha notato il suo talento.

L'ex ballerino ha notato la bravura di Amir ed è diventato il suo insegnante – “È un ragazzino davvero speciale. Nonostante non avesse mai studiato danza classica, certi movimenti per lui erano innati, così come spontanea è la sua eleganza”, ha raccontato il ballerino che ha iniziato a fare da maestro per l'adolescente indiano e dargli lezioni, per la prima volta, di danza classica. E in pochi mesi Amir ha imparato dei movimenti che solitamente richiedono anni di studio.

Dall'India andrà a ballare negli Stati Uniti – Maor vuole che Amir possa continuare a crescere nelle migliori scuole del mondo ma lui, che è il più piccolo di sei figli di un saldatore, non ha proprio le possibilità economiche per lasciare l’India. E così il suo maestro, pur di consentirgli di frequentare la Jacqueline Kennedy Onassis School dell’American Ballet Theatre di New York, ha lanciato una raccolta fondi per lui. Nella lista dei sostenitori compare anche Yusuf Hamied, un magnate indiano dell’industria farmaceutica che aiuterà come altri Amir Shah a partire, il prossimo agosto, per New York.