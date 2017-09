Voleva solo far nascere il bimbo che portava in grembo. Ma la sua famiglia si è opposta alla decisione dei medici di farlo venire al mondo col parto cesareo e lei per la disperazione si suicida. La tragedia risale a qualche giorno fa e si è consumata nell’ospedale della città di Yulin, in Cina. La donna, 26enne, era alla 42esima settimana di gravidanza, mancava ancora qualche giorno alla nascita del piccolo.

I medici però hanno spiegato alla futura madre che era meglio per lei far nascere il bimbo col cesareo in quanto la testa del figlioletto era più grande della norma: un parto naturale, quindi, poteva essere molto rischioso sia per lei che per il piccolo. Ma in Cina però è la famiglia della gestante che deve dare il permesso alle donne di poter sottoporsi alla procedura per il parto cesareo, e la famiglia della giovane donna le ha, appunto, negato quel permesso. La 26enne si è fatta così prendere dallo sconforto e dall’angoscia del dover affrontare un parto naturale e si è lanciata nel vuoto dal quinto piano dell’ospedale nel quale era stata ricoverata: è morta dopo un volo di venti metri.

Adesso le autorità cinesi stanno provando a fare chiarezza sull’accaduto. Da parte loro, i familiari negano le accuse rigettando le colpe sui medici. Il medico Huo Junwei ha dato la sua versione dei fatti: “Durante l’esame era risultato che la testa del neonato era troppo grande per consentire un parto cesareo in sicurezza, per questo è stato chiesto alla famiglia di dare il loro consenso. Nonostante gli sforzi dello staff dell’ospedale di convincere la famiglia ad approvare la procedura, non hanno comunque dato il permesso. Nel pomeriggio del 4 settembre la donna è precipitata dal quinto piano dell’ospedale”.

In un video ripreso dalle telecamere di sicurezza dell’ospedale si vede la ragazza incinta, in evidente difficoltà, attorniata dai suoi familiari. La giovane vaga per il nosocomio, poi si mette in ginocchio e sempre quasi pregare le persone che stanno accanto a lei.