Non ci sono molte persone al mondo che possono contare sui trisavoli ma avere addirittura una quadrisavola è cosa rarissima soprattutto in un Paese come l'Italia dove si fanno pochi figli e sempre più in tarda età. Come racconta il corriere della Sera, il record arriva dalla Sicilia e più precisamente da Acireale, nella città metropolitana di Catania, dove la famiglia della capostipite Emanuela Raneri, 94 anni il prossimo primo ottobre, può contare su 6 generazioni di donne, l'ultima delle quali rappresentata dalla neonata Nicole venuta al mondo il 31 gennaio scorso. Ancora più incredibilmente le donne sono tutte ancora in salute e perfettamente autonome.

Il motivo principale è che tutte sono rimaste incinte molto giovani a partire dalla stessa Emanuela che ha messo al mondo a 19 anni la primogenita Maria. Quest'ultima, oggi 75enne, ha partorito la prima volta a 16 anni, poi una delle figlie ha partorito a 18 anni, anche lei Emanuela come la nonna. Infine sono arrivate Mariella, oggi 36enne, che ha partorito a 20 anni Nadia e quest'ultima che a gennaio ha messo al mondo a 16 anni la piccola Nicole.

"Fino a qualche anno fa spesso mi confondevo e per non sbagliare dopo mia madre, tutte le altre le chiamo nonne" ha confidato la 16enne Nadia che ha saputo della quadrisavola solo dopo essere rimasta incinta. La 94enne Emanuela infatti vive un po' in disparte dalla famiglia essendosi risposata e aver fatto altri dieci figli dopo la morte del marito in guerra e ora tra nipoti e pronipoti giura di avere almeno una settantina di discendenti. Per festeggiare l’ultima donna di casa però tutte si sono riunite dalla capostipite Emanuela che ha commentato: "Puoi avere mille figli e nipoti ma non ne dimentichi mai nessuno".