Andy Sandness non pensava assolutamente che il trapianto di faccia al quale era stato sottoposto dopo essersi sparato alla testa riuscisse in maniera così eccellente. “Ha superato tutte le mie aspettative: naso, guance, bocca, labbra, mascella, mento e denti. E’ tutto così perfetto” ha ammesso l’uomo. Andy aveva solo 21 anni quando, in preda alla depressione, decise di farla finita. Quel colpo di fucile però non fece altro che distruggergli la faccia. Non appena giunse in un ospedale Wyoming, chiese ai medici di salvargli la vita: “Ho capito di aver commesso un errore, non appena ho premuto il grilletto” ha raccontato. Ma nonostante i numerosi interventi chirurgici, i medici non erano riusciti a ricostruirgli il volto.

Una volta tornato a casa, ha ricominciato a vivere, pur sapendo che niente sarebbe stato più come prima: “Non riuscivo a sopportalo. Ogni volta che mi guardavo alla specchio era come la prima volta”. Ma poi nel 2012 Andy ha ricevuto la telefonata che gli avrebbe cambiato la vita. Il centro dove era stato curato, Mayo Clinic, era in procinto di lanciare un programma sperimentale di trapianto di faccia e lui poteva essere il candidato ideale. Il ragazzo non se l’è fatto ripetere due volte. Dopo rigorose valutazioni psichiatriche, il suo nome è stato inserito nella lista di attesa. Sono passati altri tre anni e mezzi ed Andy è andato sotto i ferri.

Per un drammatico caso del destino, il giovane ha ricevuto il volto di un uomo che proprio alla sua stessa età, 21 anni, si era sparato in testa, ma che non era stato così fortunato da salvarsi. “Ero scettico all'inizio. Ho pensato che sarebbe stato strano andare in giro con la faccia di un altro, ma poi ho conosciuto la moglie di quell’uomo. E’ stata lei a darmi la forza. Pensava che così facendo il marito avrebbe fatto del bene anche dopo morto” ha spiegato Andy. “Non avevo più alcun dubbio. Sarebbe andata bene” ha ricordato.

L'operazione è avvenuta nel mese di giugno dello scorso anno ed è durata 56 ore. Quando finalmente gli è stato permesso di vedere i risultati, Andy è stato sopraffatto dalle emozioni: “Una volta che si perde qualcosa che hai avuto per sempre, sai cosa vuol dire non averla più”, ha detto. “E una volta che si ottiene una seconda possibilità per averla indietro, non te lo scordi più”. Andy, ora ha 31 anni, ha in programma di tornare in Wyoming, lavora come elettricista e, spera, si posarsi e avere una famiglia un giorno.