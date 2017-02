Qualche giorno fa un ragazzo ha pubblicato su Twitter una lettera che aveva ricevuto dalla sua ex fidanzata che, in quattro lunghe pagine, si scusava con lui, evidentemente dopo la fine della loro relazione. Quelle pagine scritte a mano però, vedendo le foto postate dal giovane, sembravano più un tema scolastico corretto da un insegnante con tanto di penna rossa che una normale lettera tra due ex amanti. Questo perché il destinatario della missiva dopo aver letto le scuse della sua ex ha deciso di correggere anche tutti i suoi errori grammaticali e, infine, di darle anche un giudizio e un voto per il suo “elaborato”. Il giovane si chiama Nick Lutz, è uno studente della Florida's Stetson University, e il suo tweet è immediatamente diventato virale. In tantissimi infatti hanno retwittato la lettera della sua ex con le sue correzioni, hanno commentato la risposta dello studente americano che sicuramente la sua ex proprio non si aspettava, e la storia di questo ragazzo è finita sui media di tutto il mondo.

Nelle quattro pagine scritte a mano dalla ex lui ha lasciato diverse annotazioni sui numerosi errori grammaticali e alla fine ha espresso un giudizio di 61/100 e una D per lo sforzo fatto. “Introduzione lunga, conclusione breve, solo ipotesi ma mai una conferma. I dettagli sono importanti”, ha commentato lo studente in alcune delle note alla lettera di scuse. In uno dei passaggi della missiva, dove lei scriveva di non averlo mai tradito, Nick ha replicato così: “Dichiarazione forte. Non ho nessun dettaglio per supportare questa tua ipotesi”.

Lo studente ha quindi contestato la lunghezza della lettera e anche le ripetizioni e le continue giustificazioni addotte per scusarsi. “Se si vuole essere creduti, bisogna fornire le prove. Di tutte le relazioni finite ci sono sempre due versioni”, ha scritto Nick. E ancora: “Apprezzo questo tuo gesto, ma preferirei avere conferme sulle tue dichiarazioni”. Non è dato sapere la reazione della sua ex ragazza quando ha ricevuto nuovamente quella lettera con le tante correzioni con la penna rossa.