La vicenda giudiziaria di Layne Hardin, un uomo residente in Lousiana (Usa), e della sua ex fidanzata Tobie Devall è iniziata ormai diversi anni fa, dopo la fine della loro relazione. Ed è iniziata quando l’uomo ha fatto causa alla donna con un’accusa piuttosto singolare. Lei, da quanto poi è emerso, dopo la fine della loro relazione ha rubato lo sperma congelato dal suo ex compagno in una clinica per la fertilità. Lui aveva lasciato in quella clinica il suo seme durante una precedente relazione con un’altra donna. Ma a rubarlo e poi usarlo è stata appunto Tobie Devall che subito è andata presso un’altra struttura per essere fecondata col materiale biologico. E così Hardin nel 2010 si è ritrovato padre a sua insaputa. Dopo aver scoperto quanto accaduto, l’uomo ha querelato sia la ex compagna ora madre di suo figlio che la clinica che non aveva chiesto alcuna autorizzazione al proprietario del materiale biologico.

La lunga vicenda giudiziaria – Nel 2015 Hardin ha vinto una causa contro la sua ex e contro la clinica per la fertilità da cui era stato sottratto il suo materiale biologico, ma è ancora scontro in tribunale per il risarcimento dei danni. Uno scontro approdato nei giorni scorsi davanti ai giudici della prima corte d’appello di Houston, in Texas, dopo che all’uomo è stato ridotto un precedente risarcimento da 870.000 dollari a 1900 dollari in quanto un figlio “non dovrebbe permettere a qualcuno di prendere soldi come risarcimento morale”. Secondo gli avvocati della mamma del bambino, se il giudice dovesse decidere per un risarcimento si potrebbe inviare un messaggio sbagliato al figlio.