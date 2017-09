Ha visto il mondo crollargli addosso dopo aver perso l'amore della sua vita e la neonata che la donna portava in grembo a poche ore l'una dell'altra. Venerdì 4 agosto Craig Renton ingegnere di Newark, in Regno Unito, ha subito una doppia immane tragedia. L’uomo è tornato a casa all'ora di pranzo per trovare la moglie che lamentava forti dolori al petto. Immediatamente si sono in ospedale per un controllo. “Abbiamo pensato che il nostro bimbo stesse arrivando. La data avrebbe dovuto essere quella del 12 agosto, quindi era possibile. Eravamo entrambi così nervosi ed eccitati. Era il nostro primo bambino, lo volevamo tanto", ha detto Craig al Mirror.

Ma subito dopo essersi messi in viaggio verso il Kings Mill Hospital di Sutton-in-Ashfield, Heidi è svenuta. “Le sue labbra sono diventate blu, come se avesse bisogno di ossigeno, ha ricordato l’uomo, che ha immediatamente chiamato il 999 (numero per le emergenza in Regno Unito). Sul posto è giunta un’ambulanza: dopo essere stata stabilizzata, Heidi è stata trasportata nel vicino ospedale. “Facevo avanti e indietro per i corridoi. Come era possibile? Mia moglie era felice e sorridente fino a poche ore prima, e nel giro di poche ora era finita sul letto di un ospedale?”. Dopo 10 minuti, il personale medico è uscito dalla sala operatorie. In lacrime. “Uno di loro mi ha fatto sedere con lui e ha detto qualcosa che non dimenticherò mai. ‘Mi dispiace che tua moglie sia morta’. Ma poi ha aggiunto: ‘Vuoi vedere la tua bambina?' ".

La bimba è venuta al mondo con un parto cesareo d’emergenza. “Dopo aver visto mia figlia, ho preso la mano di mia moglie e le ho detto che era diventata mamma che ero orgoglioso di lei. Poi ho dovuto fare una cosa difficilissima: chiamare i genitori di Helen per dire loro cosa era accaduto. Naturalmente, erano confusi. Tutti noi lo eravamo”, ricorda Craig.

Purtroppo, però, il peggio non era ancora arrivato. I medici infatti hanno informato il neo-papà che le analisi sulla bimba mostrano che non c’era attività cerebrale. "Mi è stato detto che sarebbe morta. Se ne è andata tra le mie braccia dopo 15 ore. Anche se per poco, l’ho amata tanto” ricorda emozionato l’uomo. La piccola è stata chiamata Isabelle. “Sono stato papà solo per 15 ore, ma è stato bellissimo”. Craig ora sta raccogliendo fondi per l'unità radiologica dell'Ospedale Universitario di Nottingham, in modo da poter ottenere un nuovo scanner a risonanza magnetica, una causa per cui la sua Heidi si era battuta.