Di sedicenti guaritori e terapisti improvvisati nel mondo se ne vedono tanti ma la tecnica di una donna bosniaca per guarire i suoi lineti è quanto meno originale. La signora Hava Celebic, nota in zona anche col nome di Nana Hava, infatti cura chi si rivolge a lei con la lingua. L'anziana donna, che vive in un paesino rurale della Bosnia Erzegovina, in particolare è specializzata nella cura degli occhi e dice di riuscire a guarire i pazienti leccando con la punta della lingua le pupille di chi si sottopone al trattamento. Niente di miracoloso, però, la donna si occupa solo di aiutare chi lamenta oggetti estranei negli occhi come pezzi di ferro, carbone, polvere di legno e vetro, che spesso finiscono negli occhi dei lavoratori della zona

La signora Hava, che ha oltre 80 anni, racconta che a insegnarle il metodo è stata una vecchia abitante del suo paesino ora scomparsa anche le di nome Hava. "Purtroppo non posso passare questi saperi ai miei discendenti perché i miei figli sono troppo disgustati per mettere la loro lingua nell'occhio di qualcuno, ma mi è stato detto che la gente taglierà la mia lingua quando morirò in modo che in paese si possa continuare a curare le persone" ha spiegato l'anziana al Daily Mail, assicurando: "Normalmente il trattamento costa circa 10 euro ma io non faccio pagare coloro che non hanno un lavoro e non hanno soldi".