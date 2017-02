Presentazione del percorso di visita di realtà virtuale della Domus Aurea in foto:

A Roma, si potrà visitare la Domus Aurea, come se stesse accadendo ai tempi di Nerone: a partire dal 4 febbraio l'ambiente archeologico potrà essere ammirato attraverso una tecnologia immersiva in grado di farlo percepire proprio come era nel I secolo dopo Cristo. Il progetto è a cura dell'architetto Stefano Borghini e dell'archeologo Alessandro D'Alessio, responsabile scientifico della Soprintendenza. È come fare un salto indietro nel tempo: i marmi e gli affreschi, gli stucchi e i tipici ornamenti dorati voluti da Nerone e dai suoi architetti ritornano a vivere nelle loro fattezze originarie.

La Domus Aurea come ai tempi di Nerone.

A partire dal sabato 4 febbraio, nel fine settimana la dimora neroniana potrà ospitare su prenotazione gruppi di 25 persone per volta. Lo spazio della Domus Aurea, indossando gli speciali visori stereoscopici, potrà essere percepito esattamente come era vissuto da Nerone. Così ci si potrà muovere a 360° in una sala ricoperta di marmi colorati e affreschi, inondata di luce, aperta sul un giardino che si affaccia sull'Urbe. Non era mai accaduto prima che questa tecnologia venisse applicata nell'ambito dei beni culturali. Spiega il Soprintendente per il Colosseo e l'Area Archeologica Centrale di Roma, Francesco Prosperetti

Una novità che ho fortemente voluto perché il monumento allo stato attuale non permetteva di cogliere l'essenza di questo luogo. Ora invece sarà possibile.

Domus Aurea, orari e costi della visita guidata.

in foto: Domus Aurea in 3D

Al cantiere della Domus Aurea, i gruppi di persone saranno guidati da archeologi e storici dell’arte che illustreranno la storia del monumento e i futuri progetti di restauro. Le visite si effettuano in lingua italiana, ma anche in inglese, in francese e in spagnolo, tutti i sabato e domenica, dalle 9.15, orario di partenza della prima visita guidata e alle 15.30, orario di partenza dell’ultima visita guidata. La durata della visita è di 75 minuti e il costo del biglietto di 14 euro + 2 euro per prevendita e visita guidata.