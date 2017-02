"Le moglie devono servire i mariti ogni domenica". A dirlo, innescando ovviamente un vespaio di polemiche, sono stati due deputati statunitensi le cui posizioni sessiste hanno scatenato un putiferio. Si tratta, per l'esattezza, di due esponenti repubblicani – lo stesso partito del presidente Trump – che siedono nella Camera dei Rappresentanti del North Dakota. I due politici hanno preso posizione in difesa delle cosiddette ‘Blue Laws', leggi adottate in passato per motivi religiosi e ancora formalmente ammesse in alcuni stati dell'Unione: il North Dakota è uno di questi.

Il repubblicano Bernie Satrom si è messo ala testa di un gruppo di deputati repubblicani ed ha guidato la battaglia contro eventuali modifiche o addirittura l'abrogazione di tali provvedimenti, secondo cui ogni domenica bisogna "passare il tempo con la moglie, con il marito". La donna, in particolare, deve "preparare la colazione al marito, portargliela al letto e poi andare a fare una passeggiata con i figli". Naturalmente si tratta di una norma antiquata e sessista fortunatamente superata dai fatti e dalle condizioni di vita delle donne stesse, che nella maggior parte dei casi non si sognerebbero mai di rispettare queste tradizioni.

Sempre dalle fila del Partito Repubblicano si sono alzate le risate di alcuni colleghi di Satrom, tra cui Vernon Laning: "Non so cosa succede a voi, ma mia moglie non ha problemi a spendere in 6 giorni e mezzo tutto quello che guadagno. Non credo sia male avere mezza giornata libera". La difesa delle Blue Laws – ovvero di quei provvedimenti che possono imporre alcuni comportamenti e vietarne altri di domenica – ha avuto successo e la Camera ha votato contro la cancellazione delle norme, provocando ovviamente reazioni polemiche del North Dakota Woman's Network che ha stigmatizzato il "deplorevole umorismo" dei rappresentanti locali.