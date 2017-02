Che cos’è questo oggetto apparentemente solido trovato all’interno di una confezione di succo di pomodoro? È la domanda che una giovane mamma di Bristol, Jade Smith, ha fatto prima a se stessa e poi alla catena di supermercati presso cui, poco prima di Natale, aveva comprato il succo di pomodoro. Jade, 29 anni, ha raccontato recentemente su Facebook la sua storia e ha anche pubblicato le foto allarmanti della “sorpresa” trovata nel prodotto acquistato presso un punto vendita Aldi. La giovane mamma ha spiegato di aver comprato nel mese di dicembre il succo di pomodoro perché aveva voglia di preparare un bicchiere di Bloody Mary ma di essersi praticamente subito accorta che in quella confezione c’era qualcosa di strano. Così, dopo averla aperta, ha deciso di rompere il cartone e guardare all’interno. E proprio nella confezione di succo di pomodoro la donna ha trovato la disgustosa sorpresa.

La risposta della catena di supermercati: “Semplice muffa” – C’era qualcosa di pesante e solido che lei ha descritto come una specie di feto animale: “Sembrava avere due piccole zampe e un occhio”, ha infatti detto la donna descrivendo il corpo estraneo presente nel succo. Subito Jade è tornata nel supermercato Aldi presso cui aveva fatto la spesa e dove le hanno fatto compilare un modulo per il reclamo e le hanno promesso di indagare su quanto accaduto. Solo dopo diverse settimane però la donna ha ottenuto da loro una risposta. Una risposta che però non l’ha soddisfatta. La ventinovenne ha mostrato infatti la lettera di scuse inviata da Aldi insieme a un buono di dieci sterline. Jade ha anche spiegato che secondo la catena di supermercati quella “sorpresa” trovata nel succo di pomodoro era semplice muffa. “Siamo molto dispiaciuti per questo incidente”, ha inoltre commentato la catena di supermercati ai media britannici.