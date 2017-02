È allarme massimo nel nord dello stato della California, negli Stati Uniti, dopo che una delle dighe più grandi del Paese e la a più alta degli Usa, a Oroville 240 chilometri a nord est di San Francisco, ha mostrato alcune crepe permettendo la fuoriuscita incontrollata di acqua dall'invaso. Per motivi precauzionali le autorità dello stato americano hanno immediatamente ordinato l'evacuazione degli abitanti dell'intera valle sottostante. Si tratta di oltre 188mila persone costrette a lasciare le loro abitazioni in attesa delle verifiche necessarie sulla struttura. I giornali locali hanno raccontato che a seguito dell'ordine di abbandono dell'area, lungo le strade della zona si sono formate lunghe file di auto mandando la viabilità in tilt.

A preoccupare in realtà non è la tenuta della gigantesca struttura alta 235 metri ma quella del canale di scolo di emergenza. Nel dettaglio sembra che il problema sia stato causato da una crepa nello sfioratore provocata dalla corrosione. Dopo l'ordine di evacuazione del Dipartimento delle risorse idriche, alle 16.45 di domenica ora locale, è stato deciso di pompare più acqua nel canale di scolo principale per "evitare un'ulteriore erosione" di quello di emergenza. Come hanno annunciato le autorità locali, dopo ore di apprensione il forte flusso d'acqua che fuoriusciva dallo sfioratore di emergenza della diga di Oroville si è fermato ma l'ordine di evacuazione della popolazione nella valle resta in vigore.

Il canale di emergenza era stato aperto la settimana scorsa per la prima volta da quando l'intera struttura è stata inaugurata 48 anni fa a causa di un foro nel canale di scolo principale che si era creato dopo che la diga statunitense ha raggiunto la sua capacità limite a causa delle forti piogge e delle nevicate dopo anni di siccità. L'iniziativa però ha peggiorato la situazione ed è stato decisa l'evacuazione. Le autorità però hanno sottolineato che la struttura della diga non è a rischio ed è separata da quella del canale di scolo.