Probabilmente per loro doveva essere uno scherzo come tanti altri che si fanno da piccoli, una sfida a chi è più coraggioso ma il gesto si è trasformato in tragedia. Una bambina statunitense di 8 anni infatti è morta nelle scorse ore nello stato della Florida dopo alcuni mesi di agonia a seguito di un terribile trauma subito in casa. La piccola Ki'ari Pope era stata sfidata dalla cuginetta più grande a compiere un atto di coraggio: bere in un solo sorso un bicchiere di acqua bollente. Una gara che la piccola ha accettato senza intuire le conseguenze che si sono rivelate fatali per lei.

L'acqua bollente le ha bruciato la bocca e la gola e Ki'ari ha dovuto ricorrere immediatamente alle cure ospedaliere. I medici le hanno dovuto praticare una tracheotomia che l'ha lasciata comunque con problemi respiratori cronici che in questi mesi l'hanno costretta a continue cure e corse in ospedale. Proprio a seguito degli stessi problemi di respirazione, domenica scorsa purtroppo la piccola si è sentita di nuovo male ma l'ennesima corsa in ospedale questa volta non è riuscita a salvarla. Le autorità locali stanno ancora esaminando l'incidente dell'acqua bollente e altri casi emersi durante le indagini, ipotizzando i reati di abuso o di negligenza a carico della madre 29enne della piccola.