La Consulta ha dichiarato inammissibile il quesito referendario per il ripristino dell'articolo 18 per le aziende sopra i 15 dipendenti promosso dalla Cgil. Nel quesito proposto dal sindacato si puntava all'abrogazione delle modifiche apportate con la riforma del lavoro approvata dal governo Renzi, il cosiddetto Jobs Act, e a reintrodurre l'articolo 18 non più solo per le aziende sopra i 15 dipendenti, come previsto inizialmente dallo Statuto dei lavoratori del 1970, ma per quelle con più di 5 lavoratori assunti. La Cgil in particolare chiedeva, nel quesito referendario, la "tutela reintegratoria nel posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo per tutte le aziende al di sopra dei cinque dipendenti". Una settimana fa, all'interno delle memorie difensive depositate in Consulta, l'avvocatura di Stato aveva rilevato che "con riguardo al referendum sull'articolo 18, il quesito proposto dalla Cgil avrebbe ‘carattere surrettiziamente propositivo e manipolativo e per questo motivo si palesa inammissibile".

La Corte ha però deciso, al termine della camera di consiglio durata circa 3 ore, di ammettere i quesiti relativi al referendum per l'abolizione dei voucher e per il ripristino della responsabilità in solido di società appaltante e appaltatrice. Nel dispositivo della Consulta viene quindi dichiarata "ammissibile la richiesta di referendum denominato ‘abrogazione disposizioni limitative della responsabilità solidale in materia di appalti'; ammissibile la richiesta di referendum denominato ‘abrogazione disposizioni sul lavoro accessorio (voucher)'" e, infine, "inammissibile la richiesta di referendum denominato ‘abrogazione delle disposizioni in materia di licenziamenti illegittimi'".

All’apertura dei lavori i giudici hanno ascoltato gli interventi degli avvocati della Cgil, promotrice dei tre quesiti referendari, e in seguito l'intervento dell'Avvocatura dello Stato. A riunirsi per decidere sull'ammissibilità dei 3 quesiti sono stati 13 giudici sui 15 totali che costituiscono i plenum della Consulta: il giudice Alessandro Criscuolo risulta assente per motivi di salute, mentre il 15simo posto è vacante da novembre, da quando Giuseppe Frigo ha posto fine al proprio mandato con un anno d'anticipo per motivi di salute.