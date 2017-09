Il presidente Usa Donald Trump ha "dichiarato una guerra" contro la Corea del Nord. A dichiararlo è il ministro degli Esteri nordcoreano, Ri Yong-ho, che minacciato di essere pronto all'abbattimento dei bombardieri americani che dovessero volare vicino allo spazio aereo del suo paese. "Visto che gli Stati Uniti ci hanno dichiarato guerra, abbiamo tutto il diritto di adottare le contromisure, compreso il diritto di abbattere i caccia americani anche se non fossero ancora all'intero del nostro spazio aereo", ha detto il ministro rispondendo alle domande di alcuni cronisti a New York, come riferisce la Nbc. "Trump ha dichiarato che la nostra leadership non sarebbe stata in giro a lungo", ha detto Ri al di fuori dell'hotel in cui è ospitato nella Grande Mela, precisando che Pyongyang "spera sinceramente che la guerra di parole non si trasformi in azioni reali". Il ministro ha quindi sottolineato: "La Comunità internazionale deve ricordare chiaramente che sono stati gli Usa per primi a dichiarare guerra alla Corea del Nord".

USA-Corea del Nord, tensione alle stelle.

Le dichiarazioni dell’emissario di Kim Jung Un rappresentano il culmine di un weekend di tensione con scambi di accuse e minacce tra lo stesso ministro e il presidente americano. Due giorni fa, Trump Usa aveva autorizzato l‘invio di alcuni caccia bombardieri in volo al largo delle coste nordcoreane. L'operazione – aveva spiegato il dipartimento alla Difesa Usa – "è per dimostrare che il presidente Usa ha molte opzioni militari per sconfiggere ogni minaccia". Dall'isola di Guam, territorio americano nell'oceano Pacifico che già ad agosto era minacciato da Kim, erano partiti caccia bombardieri b-1b a cui si sono uniti gli F15c decollati da Okinawa, in Giappone. Hanno sorvolato nello spazio aereo internazionale ma accanto alle acque orientali della Corea del Nord. “Fermerò il piccolo pazzo” aveva detto Trump. Ora è arrivata la risposta del leader nordcoreano. "Gli Stati Uniti hanno un arsenale immenso da fornire al presidente Trump per affrontare la questione della Corea del Nord", ha ribadito il portavoce del Pentagono, il colonnello Robert Manning, sottolineando: "Tutte le opzioni sono sul tavolo, offriremo al presidente tutte le alternative necessarie se le provocazioni di Pyongyang continueranno".