La Corte Costituzionale si è espressa sull'Italicum: bocciato il ballottaggio, resta salvo il premio di maggioranza. "All'esito della sentenza, la legge elettorale è suscettibile di immediata applicazione". ha spiegato la Consulta nella nota diffusa sulla sentenza sull'Italicum.

La Corte, in una seduta aperta a partire dalle 9:30 di ieri mattina e ripresa oggi, era chiamata a pronunciarsi sui ventidue ricorsi presentati contro la legge elettorale voluta dal governo Renzi. Questioni di legittimità costituzionale erano state presentate dai tribunali di Trieste, Torino, Messina, Genova e Perugia, per la possibile violazione di articoli della Costituzione, tra cui quelli sulla sovranità popolare, sull’uguaglianza e sul diritto al voto.

I punti della legge interessati dai ricorsi erano nove. Tra questi il ballottaggio, la soglia di sbarramento e il premio di maggioranza. Inizialmente l'esame della legge elettorale era previsto per il 4 ottobre, ma il 19 settembre è stato deciso lo slittamento a una data successiva al referendum costituzionale del 4 dicembre. Le motivazioni della sentenza, in ogni caso, saranno depositate tra il 15 e il 28 febbraio.

L'Italicum, l'oggetto del contendere, è stato approvato a maggio del 2015 dalla maggioranza che attualmente sostiene il governo Gentiloni. La legge si applica solo alla Camera dei deputati, e prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza che assegna 340 seggi su 630 alla lista che guadagna almeno il 40% dei voti. Se nessun partito ottiene questa percentuale, si va al ballottaggio tra i primi due. Il vincitore a quel punto prende 340 seggi. Lo sbarramento per i partiti è al 3%; non ci sono coalizioni o apparentamenti. Sono previste due preferenze, ma i capilista sono bloccati e possono presentarsi anche in 10 collegi, decidendo poi dove far scattare l'elezione.