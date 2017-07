Quello tra Kila, una cagnolina incrocio tra un Pitbull e un Husky, e la sua proprietaria Alexis Magoo è stato sicuramente un incontro che ha portato felicità e benefici a entrambe. La cagnolina, che alle spalle ha una storia di abusi, con la sua nuova padrona ha trovato affetto e protezione e al tempo stesso la donna, grazie all’amica a quattro zampe, ha superato un brutto momento caratterizzato da frequenti attacchi d’ansia e dalla depressione. È stata la stessa Alexis a raccontare la sua storia. Kila era stata trovata quando aveva pochi mesi di età mentre vagava per le strade di Tijuana, in Messico. Spesso era vittima di ubriachi e bambini, che le tiravano le pietre, e anche perché non vedente sopravvivere in strada non deve essere stato semplice per lei. A salvarla inizialmente da quella vita difficile in strada è stata l’associazione “Forever Home Pet Rescue”: “Abbiamo portato Kila nel nostro rifugio e il cane è poi stato fortunatamente adottato in fretta da una signora”. Quella signora era appunto Alexis, che stava passando un periodo difficile della sua vita e ha pensato che adottare un cane l’avrebbe aiutata.

A post shared by Kila (@blindymagoo) on Sep 8, 2016 at 4:29pm PDT

In effetti così è stato: “Ho avuto dei problemi personali negli ultimi mesi. Ero sempre triste, turbata, in ansia. Ma Kila ha riempito la mia vita di gioia. Incontrarla è stato meraviglioso”, ha raccontato la donna che ha anche spiegato come ha aiutato la cagnolina cieca a superare le sue paure come ad esempio le scale. “Nella nuova casa il primo problema sono state le scale: aveva paura a salire e scendere, e si nascondeva sempre – ha detto Alexis – all’inizio non sapevo cosa fare, poi le ho insegnato a salire le scale, e in un paio di mesi lei correva su e giù come se non avesse mai avuto paura”. Ora Kila ha due anni e gioca e corre dappertutto: “Ci sosteniamo a vicenda, siamo inseparabili. Non potrei più vivere senza di lei: è entrata nel mio cuore e voglio che faccia per sempre parte della mia vita”, ha detto ancora la donna. Alla sua cagnolina Alexis ha dedicato anche una pagina Instagram che raccoglie tante foto che descrivono il rapporto speciale tra l’animale e la sua padrona.