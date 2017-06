in foto: La Galleria degli Uffizi, a Firenze

Nessun nome italiano compare nella classifica dei 20 musei più visitati del 2016. Spopolano invece i musei asiatici. Sono questi alcuni dei dati emersi dalla quinta indagine annuale sui musei più visitati al mondo pubblicata dall'associazione no profit Themed Entertainment e dalla EACOM.

Ogni anno queste due associazioni, entrambe attive nel campo delle nuove arti digitali, dell’architettura e del marketing culturale, realizzano un’indagine sul campo per monitorare lo sviluppo delle politiche di gestione delle istituzioni museali e dei parchi tematici di tutto il mondo. Dai risultati, nel 2016, si può notare come i numeri di visita dei musei che partecipano al “censimento” si sia notevolmente stabilizzato rispetto agli anni precedenti: tutti i musei, nessuno escluso, ha visto un incremento medio dell’1,2% rispetto al passato. La voglia di cultura cresce, insomma, ma non equamente: l’asse sembra essersi spostato notevolmente in Asia, mentre l’America del Nord e l’Europa perdono punti.

La top 3

Al primo posto della classifica troviamo il National Museum of China di Pechino, con 7 milioni e mezzo di visitatori nel solo 2016, quasi il 4% in più rispetto all'anno precedente. L’indagine ha sottolineato come sono soprattutto i musei che hanno sviluppato politiche di contenimento dei prezzi e di promozione delle giornate gratuite che hanno registrato un aumento significativo degli ingressi: non a caso, 10 dei venti musei più visitati sono ad entrata gratuita.

Dopo Pechino, al secondo posto troviamo il National Air and Space Museum di Washington, mentre “solo” al terzo posto il Louvre di Parigi, il quale sembra aver subito un calo significativo di ingressi rispetto ai 9 milioni del 2014, ma che resta comunque il primo museo europeo per numero di visite.

E l’Italia?

Nessun nome italiano concorre al titolo di museo più visitato dell’anno: soltanto i Musei Vaticani sembrano restare saldi fra le preferenze dei visitatori, con un nono posto preceduto dalla National Gallery di Londra e seguito dalla Tate Modern, sempre londinese.

Nella classifica parziale dei 20 musei più visitati d’Europa, integrata nello studio, la Galleria degli Uffizi conquista il 19° posto, seguita soltanto dalla National Portrait Gallery. Nonostante la posizione, gli Uffizi hanno registrato un incremento notevole delle visite, con il 4% in più rispetto al 2015.