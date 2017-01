Mentre negli Stati Uniti il presidente Donald Trump nega il visto di ingresso ai cittadini provenienti da sette paesi islamici, e mentre anche la "vecchia" Europa cerca di stringere accordi con la Libia per il rimpatrio dei migranti, a Coriano – in provincia di Rimini – un gruppo di cittadini ha dato prova di accoglienza e generosità. Protagonisti Massimiliano e Gilda Zannon, una vita nel mondo del volontariato: "Abbiamo pensato – raccontano a Redattore Sociale – che anche Coriano, dove abitiamo noi, potesse diventare il futuro di pace che tante famiglie siriane sognano. Ci siamo rimboccati le maniche e siamo partiti con l’iter per accogliere attraverso i corridoi umanitari”. Per questo Gilda e Max due mesi fa si sono recati in Libano, hanno trascorso cinque giorni in un campo profughi di Beirut e conosciuto molte famiglie fuggite dalla vicina Siria, "tra cui quella che ieri siamo riusciti a portare nella nostra città. Allora ancora non lo sapevamo: quando l’abbiamo scoperto, una decina di giorni fa, è stato bellissimo. Erano stati i nostri vicini di tenda”.

Chi è la famiglia accolta a Coriano.

La famiglia di cui parlano Massimiliano e Gilda è atterrata ieri a Fiumicino insieme ad altre 40 persone grazie ai corridoi umanitari sostenuti Comunità di Sant’Egidio, Tavola Valdese e Federazione chiese evangeliche. Spiega Redattore Sociale

"A Homs, A. aveva una moglie e due figli: quando scoppiò la guerra, venne arrestato perché si rifiutò di arruolarsi con il regime. Fu rinchiuso in un carcere, e per un anno è stato sottoposto a torture e sevizie. Le bastonate sulla bocca gli hanno fatto cadere tutti i denti, quelle sulla schiena gli hanno rotto alcune vertebre. Gli sono state uccise la moglie e la sorella: l’ha scoperto solo diversi mesi dopo, perché quando avvenne era ancora detenuto".

Così Coriano ha organizzato una colletta per accogliere i siriani.

A più di tre anni di distanza, ieri A. è arrivato in Italia in condizioni di sicurezza, insieme alla nuova moglie e ai tre figli. La famiglia siriana è stata accolta a Coriano grazie proprio alla generosità dei cittadini: "Ci siamo inventati un’adozione a chilometro zero – racconta Max –. In pratica, con un altro centinaio di famiglie ci siamo auto-tassati per un anno per 15 euro al mese”. A., sua moglie e i suoi tre figli sono stati in questo modo accolti in un appartamento nel centro della città romagnola. Nei prossimi giorni Massimiliano e Gilda iscriveranno i bambini a scuola, predisporranno le lezioni di italiano e in futuro aiuteranno A. a trovare un lavoro, con la speranza che la famiglia siriana tra un anno e mezzo sia finalmente autosufficiente.