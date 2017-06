Raccogliere pane raffermo che finirebbe invece buttato in pattumiera per poter produrre fertilizzante e soprattutto biogas da rivendere sul mercato dell'energia elettrica. È quanto stanno cercando di fare alcune aziende olandesi ad Amsterdam, L'Aia e Rotterdam coi duplice obiettivo di creare energia ed evitare troppo spazzatura da cibo in strada. Nel Paese infatti da tempo si sta facendo i conti con un incremento vistoso di ratti nei grandi centri urbani dovuti proprio alla ricca presenza di scarti di cibo, in primis il pane. La cultura locale in effetti storicamente vieta di gettare nella spazzatura il pane che è considerato alimento primario da restituire alla natura ed è comune lasciarlo nei parchi per uccelli e altri mammiferi.

Questo meccanismo col tempo però ha scatenato una proliferazione di colonie di ratti che si sono moltiplicate sempre di più. Dunque per tagliare una grande fonte di cibo per i roditori da alcuni mesi diverse società stanno allestendo grossi container nelle città per raccogliere il pane vecchio da utilizzare poi nei loro impianti. Le pagnotte infatti, oltre a diventare fertilizzante, sono macinate e mescolate con acqua prima di essere esposte a batteri che trasformano la miscela in metano. Del resto secondo un report governativo citato dal Guardian, la materia prima non manca perché il pane rappresenta circa un quarto dei rifiuti alimentari domestici nei Paesi Bassi dove un cittadino medio mediamente getta via 9,2 kg di pane all'anno.

Eppure c'è chi contesta questo modo di operare per recuperare il pane . Molte associazioni ambientaliste infatti criticano il meccanismo perché per loro incita le persone ad ulteriori sprechi. Al contrario la loro proposta e lavorare con i consumatori per ridurre i rifiuti alimentari con una migliore pianificazione, preparazione e stoccaggio degli alimenti oltre a sensibilizzare sul riutilizzo degli avanzi in cucina. "Fare biogas dal vecchio pane è uno spreco di risorse preziose ed eticamente sbagliato", sostengono gli ambientalisti ricordando che solo cuocere il pane consuma più energia di quanto si possa mai recuperare dal biogas proveniente dallo stesso pane.