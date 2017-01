Il nome del gruppo della chat su Whatsapp era inequivocabile: “A rapein”, “la rapina” in dialetto barlettano. Proprio quella conversazione sulla popolare applicazione di messaggistica li ha traditi e due ragazzi minorenni, un 17enne residente a Trinitapoli (Bat) e un 15enne residente a Barletta, sono stati arrestati dalla polizia del capoluogo pugliese e trasferiti all'istituto penale per i minorenni ‘Fornelli' di Bari. Devono rispondere rapina aggravata in concorso ai danni di una farmacia. I due minorenni, infatti, armati di coltello, sono entrati nell’esercizio pubblico nella zona di parco degli Ulivi e si sono fatti consegnare l’incasso (865 euro) dal titolare.

L’uomo, però, subito dopo si è messo a seguire i due giovani malfattori, riuscendo a fornire una loro descrizione agli inquirenti: “Hanno uno scaldacollo”. La polizia è riuscita subito a rintracciare i due giovanissimi rapinatori: addosso avevano gli 865 euro in banconote di vario taglio, due scaldacollo, nonché il cellulare del 15enne sul quale era aperta la chat usata per le indicazioni su dove e quando darsi appuntamento, come vestirsi, come agire prima e dopo la rapina (ad esempio, dove lasciare il coltello). Il denaro è stato restituito al farmacista.