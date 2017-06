Una banconota da 20 euro, il serbatoio di una moto che però non accetta più di 10 euro di rifornimento, una cassiera un po’ troppo “abituata alla burocrazia” e un pisello. Sono gli ingredienti della storia raccontata da Massimo Alfieri sul proprio profilo Facebook domenica pomeriggio e divenuta virale in poche ore sul social network: “Sono rimasto a secco. Il distributore non accetta le carte. Ho solo 20 euro e nella moto non ce ne stanno più di 14. C'è la Coop a fianco, è aperta. Che culo! Chiedo alla cassiera di cambiare 20 euro. Mi risponde che per policy non cambiano soldi. Sto per mandarla a cagare, poi il lampo di genio: avevo assolutamente bisogno di un pisello. Uno solo. #sperocheesselungavidisintegri”, scrive Massimo a corredo della foto dello scontrino e del suo singolare ‘acquisto’, costatogli appena 6 centesimi di euro: quanto basta per avere a disposizione le banconote di resto da poter utilizzare nel distributore.

Il post su Facebook ha generato ilarità e divertimento. Ma non tutti l’hanno presa bene. Almeno a detto dello stesso autore: “Quello che mi ha stupito è come da taluni il mio post sul pisello e la Coop abbia suscitato ansia e frustrazione” scrive Massimo. L’uomo ha così voluto aggiungere un ulteriore messaggio per chiarire la sua posizione sull’”ottuso uso delle regole che attanaglia il nostro sfortunato paese”.