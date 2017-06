in foto: Una camera della casa "stregata"

Circa cinquantaseimila euro l’anno (con precisione 50000 sterline) per prendersi cura di due bambini di cinque e sette anni. Per fargli da mangiare, prepararli per la scuola, aiutarli con i compiti e metterli a letto. È quanto una famiglia che vive in un piccolo villaggio della Scozia offre a una tata disposta a entrare in casa loro. Una casa che, nell’annuncio apparso sul sito Chidcare.co.uk e ripreso da decine di quotidiani, viene descritta come “adorabile, spaziosa, storica e con una vista spettacolare”. Insomma, l’offerta di lavoro sembra vantaggiosa e anche la descrizione della proprietà sembra bella ma finora questa famiglia ha solo ricevuto rifiuti e “fughe”. A quanto pare perché quella “adorabile” casa sarebbe piena di fantasmi. A scriverlo sono gli stessi proprietari nell’annuncio di lavoro che, proprio per questa particolarità, ha fatto il giro del web. “Viviamo qui da quasi dieci anni – ha scritto la mamma nell'annuncio -. Ci hanno messo al corrente del fatto che fosse infestata quando abbiamo comprato la casa, ma abbiamo mantenuto la mente aperta e l'abbiamo presa nonostante tutto”. “Cinque tate hanno lasciato il loro posto lo scorso anno, e ognuna ha citato degli incidenti soprannaturali come ragione, inclusi strani rumori, bicchieri rotti e mobili in movimento. Questo ovviamente ha comportato un periodo di grande sconvolgimento per i nostri figli”, si legge ancora.

50mila sterline più 28 giorni di ferie – Per questo motivo mamma e papà – entrambi professionisti molto impegnati col lavoro e quindi con un tempo limitato da dedicare ai loro figli – sono disposti a pagare un ottimo stipendio a una tata coraggiosa che non si faccia spaventare dai presunti fantasmi. “Personalmente non abbiamo mai fatto esperienza di questi eventi soprannaturali, sembra che siano accaduti sempre quando eravamo fuori casa, ma siamo contenti di pagare un po' di più dal momento che per noi conta davvero trovarci di fronte alla giusta persona”, hanno spiegato. Alla tata che accetterà il lavoro garantiranno anche 28 giorni di ferie più tutte le festività. Al quotidiano The Telegraph Richard Conway, CEO di Childcare.co.uk, ha ammesso di essere rimasto stupito dall'annuncio ma ha aggiunto che la famiglia li ha assicurati che a nessuno è mai stato fatto del male nella casa.