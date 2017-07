La Camera è pronta a chiudere per ferie e i deputati preparano la valigia per il loro mese (e anche più) di vacanza. La conferenza dei capigruppo di Montecitorio ha infatti deciso che al massimo giovedì mattina si chiuderanno i lavori dell’aula prima della pausa estiva. E il ritorno ai lavori è previsto non prima del 5 settembre per le commissioni e il 12 settembre per l’assemblea di Montecitorio.

Dopo la votazione sul decreto Sud prevista per domani, all’aula della Camera non resta che dare il via libera al bilancio interno di Montecitorio e affrontare il dibattito previsto per mercoledì mattina sulla missione in Libia decisa dal governo e annunciata dal presidente del Consiglio Paolo Gentiloni negli scorsi giorni. Al più tardi il 3 agosto, quindi, i deputati potranno dare inizio alle loro ferie estive.

Il ritorno in aula, previsto per martedì 12 settembre, vedrà l'inizio della discussione su alcuni provvedimenti rimasti in sospeso. Primo fra tutti dovrebbe essere la proposta di legge contro la propaganda fascista, seguita dalla relazione della commissione per le questioni regionali sulle forme di raccordo con gli enti locali. Ancora, all’ordine del giorno: le mozioni sulla direttiva Bolkestein, la relazione della commissione d'inchiesta sulla contraffazione sul web, le mozioni sulle donazioni dei farmaci, il disegno di legge sui mandati del Coni, le mozioni sullo Yemen, le mozioni sulla presenza di armi nucleari in Italia, la proposta di legge sulle truffe agli over 65. Tutto rimandato a settembre.

I lavori del Senato.

Palazzo Madama non ha ancora deciso quando chiudere i lavori per la pausa estiva e quando riprendere le discussioni in sede di commissioni e in aula. Si ipotizza un ritorno dei senatori in coincidenza con quello dei deputati, ma non c’è ancora alcuna certezza. Intanto, i lavori delle commissioni e dell’aula sono previsti, per ora, fino a giovedì 3 agosto, quando si riuniranno la commissione Bilancio e la commissione Giustizia, oltre al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. L’aula di Palazzo Madama è invece chiamata a discutere martedì 1 agosto sul disegno di legge per il mercato e la concorrenza.