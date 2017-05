La Camera dei Deputati ha dato il via definitivo alla legge per il contrasto al cyberbullismo. Con 432 voti favorevoli e una sola astensione, il provvedimento è stato approvato. "Questa legge è un primo passo necessario. La dedichiamo a Carolina Picchio ed a tutte le altre vittime del cyberbullismo", ha commentato la presidente di Montecitorio, Laura Boldrini, prima di indire la votazione finale. Il provvedimento contiene tutta una serie di disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo ed è stata approvata dall'Assemblea parlamentare il quarta lettura, dopo un lungo e travagliato iter iniziato nel 2015. Oltre alle varie nuove norme per il contrasto al cyberbullismo, il provvedimento introduce nell'ordinamento la formale definizione del fenomeno: il bullismo telematico, in pratica, è "ogni forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, manipolazione, acquisizione o trattamento illecito di dati personali realizzata per via telematica in danno di minori, nonché la diffusione di contenuti online (anche relativi a un familiare) al preciso scopo di isolare il minore mediante un serio abuso, un attacco dannoso o la messa in ridicolo".

Che cosa prevede la nuova legge?

Le principali norme introdotte dal nuovo provvedimento sono essenzialmente 4