Era scomparsa da casa nel nulla e improvvisamente oltre sei mesi fa e, nonostante le ricerche dei proprietari e degli amici di famiglia, di lei si era persa ogni traccia. Quando ormai le speranze di ritrovarla stavano tramontando, però, la lieta notizia: la cucciola era viva e stava bene ma si trovava a centinaia di chilometri di distanza dal luogo della sparizione. È la storia a lieto fine di una cagnolina tedesca la cui scomparsa aveva gettato nello sconforto i proprietari che abitano nella zona di Francoforte, nel Land tedesco dell’Assia.

Grandissima è stata la sorpresa quando le autorità hanno contattato la famiglia spiegando che l'animale si trovava addirittura in Svizzera, nella città di Lucerna. Secondo quanto riferisce la polizia cantonale, la femmina di razza mista era stata vista da diversi abitanti di un quartiere residenziale di Lucerna aggirarsi da sola per strada e un abitante del posto aveva deciso anche di nutrirla per diversi giorni. Quando gli addetti l'hanno catturata, lo scorso 23 giugno, per portarla il canile, hanno scoperto però che aveva regolarmente un microchip elettronico che ha permesso di accertare la sua provenienza dalla Germania dove il proprietario ne aveva denunciato la scomparsa.