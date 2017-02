Nel corso del pomeriggio l'ex ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento e attuale segretario alla Presidenza del Consiglio con delega alle Pari Opportunità Maria Elena Boschi, in occasione della giornata mondiale contro la mutilazione femminile terrà una lezione alla Normale di Pisa dedicata ai diritti della persona, lezione che però da quasi una settimana è al centro di un'accesa polemica. Gli studenti della celebre scuola toscana non ci stanno e da giorni protestano sostenendo che l'ex ministro non avrebbe un curriculum all'altezza della Normale e che questa iniziativa, organizzata nell'ambito dei tradizionali "Venerdì della Normale" sarebbe "vergognosa". "Si tratta di una edizione speciale de ‘I Venerdì della Normale', il nuovo ciclo di conferenze pensato per avvicinare la cittadinanza a tematiche di interesse comune, che per l’occasione si svolgerà di lunedì", spiega l'università nel messaggio diffuso agli studenti. "In concomitanza della giornata internazionale contro le mutilazioni genitali femminili, indetta proprio per il 6 febbraio, Maria Elena Boschi, Sottosegretaria di Stato con delega alle Pari opportunità, affronterà il tema dei diritti della persona in una prospettiva contemporanea e con uno sguardo al futuro", prosegue la nota.

Nonostante le spiegazioni e il fatto che l'invito al sottosegretario Boschi sia dovuto principalmente al fatto che detiene la delega alle Pari Opportunità, non esistendo attualmente un ministero apposito, i commenti di disprezzo non si contano: "Un tempo la Normale di Pisa era il vertice quasi mitico dell'istruzione in Italia. Adesso invitano a parlare la Boschi! Ma cosa dice il ministro dell'Istruzione? Ah, già, dimenticavo, il ministro ha la terza media: al suo confronto la Boschi è un'intellettuale!", commenta Lorenzo sotto al post pubblicato dall'Università per annunciare la lezione del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. "In effetti, a parte il ruolo istituzionale che si è trovata ad avere, non mi pare che abbia un curriculum da "Venerdì della Normale", sostiene invece Laura, mentre Claudia ironizza: "Facciamo finta che lo scherzo sia piaciuto. Mio Dio,mio Dio!". Tra i tanti "vergogna" pubblicati sotto il post della Normale di Pisa, spuntano anche vari messaggi che invitano a boicottare la lezione della Boschi, che si terrà questo pomeriggio, dalle 17.30, nella Sala Azzurra del Palazzo della Carovana.