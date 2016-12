Poteva essere una uova strage Nigeria, Paese da anni ormai martoriato da continui attacchi terroristici di matrice islamista. Una donna kamikaze infatti stava per farsi saltare in aria in un affollato mercato della città di Maiduguri, capitale dello stato federale di Borno, nel nord del Paese africano, territorio da tempo al centro degli scontri tra gruppi armati e governo. Qualcosa fortunatamente non ha funzionato nella cintura esplosiva che aveva addosso e la bomba non si è innescata. La donna subito dopo è stata bloccata in strada da qualcuno che si è accorto di lei e del suo tentativo di farsi esplodere .

Appena si è sparsa la voce per il mercato, la folla inferocita ha iniziato a radunarsi intorno alla donna picchiandola e colpendola sempre più violentemente fino a ucciderla per linciaggio. La brutale aggressione è avvenuta dopo che un'altra donna poco prima era arrivata a farsi altare in aria, anche lei però senza riuscire a uccidere nessuno. La polizia ha confermato che i due attacchi compiuti dalle donne, ormai sempre più usate di terroristi per far passare inosservati gli attentatori, erano coordinati al fine di massimizzare il numero delle vittime.

Al momento ancora nessuno ha rivendicato la responsabilità per l'attacco, ma le forze di sicurezza nigeriane ritengono che le due terroriste siano membri di Boko Haram, la principale formazione islamista dell'area e che da ani imperversa nel nord del Paese. Nonostante negli ultimi mesi sia stato spinto indietro alla foresta da parte dell'esercito, il gruppo riesce ancora a mettere in atto sanguinari attentati non solo in NIgeria ma anche nei vicini Niger e Camerun.