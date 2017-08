La bimba inglese che era stata affidata ad una famiglia musulmana suscitando dubbi e polemiche è tornata nella sua famiglia di origine, dai nonni, come disposto dal magistrato Khatun Sapnara, anche lei musulmana. Secondo Sapnara per minori considerati "vulnerabili" è preferibile ricercare una collocazione familiare che rispetti il più possibile la loro identità culturale. Nel momento in cui era stato deciso l'affido non c'erano altre soluzioni disponibili. Ma ora la bambina potrebbe essere portata via dalla Gran Bretagna, come ha raccontato il Times. Dopo la decisione del giudice, secondo cui la piccola di 5 anni doveva essere allontanata dalla famiglia adottiva, in cui ha vissuto negli ultimi 6 mesi, i nonni vogliono portarla via dal Paese.

I dettagli su quella che è stata definita dal giudice "una storia familiare complessa" non sono stati rivelati, per proteggere la privacy della piccola. Ma quello che è trapelato dalle dichiarazioni ufficiali e che è stato riportato negli atti della sentenza che la Corte ha pubblicato è che i nonni della bambina sono comunque musulmani di origine, anche se non osservanti, e che la nonna non è nata in Gran Bretagna e necessita di un traduttore per comprendere documenti ufficiali scritti in inglese. La bambina comprende la lingua della nonna, e riesce a comunicare con lei, sebbene la piccola sia nata in Gran Bretagna e parli l'inglese come lingua madre: infatti nella casa dei genitori adottivi non comprendeva l'arabo. La madre della bimba ha detto invece che i nonni sono di stampo culturale cristiano.

Nella nuova casa la bambina era costretta a imparare l'arabo e le è stato imposto di togliere il crocifisso che portava al collo, anche se i suoi genitori naturali sono entrambi cristiani e la bambina ha ricevuto il battesimo.

La madre aveva già chiesto a giugno al magistrato che la figlia fosse tolta dalla famiglia musulmana in cui viveva per essere affidata temporaneamente alla nonna.