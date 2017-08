Una madre disperata prende una decisione estrema: taglia i riccioli biondi della figlia. La donna non riusciva a fermare la figlia di due anni, che continuava compulsivamente a strapparli. Pensava che la piccola, Isla, fosse affetta da tricotillomania, l'abitudine di strapparsi peli da varie aree del corpo, come le ciglia, rendendosi glabri contro la propria volontà, e provocando chiazze nude nel cuoio capelluto.

Così una casalinga del Lincolnshire, Kerry Shearer, di Grantham, Lincolnshire, e suo marito, manager, Gavin di 35 anni, hanno pensato a una soluzione drastica. "Avevo provato in tutti i modi a farla smettere. La tricotillomania spesso è un segnale di ansia, ma Isla è la bambina più serena del mondo, non so proprio quale possa essere la causa", ha raccontato la donna. "È stata una decisione difficile, la bimba aveva dei bellissimi riccioli biondi". Ora i genitori sono in attesa di una diagnosi ufficiale dei medici. Isla ha altri due fratellini, Eva di 4 anni, e Jack di 7, e due fratellastri, Ella di 13 anni e Joseph di 18.

Quando i suoi capelli non erano ancora abbastanza lunghi la bimba aveva iniziato a strappare quelli della madre e a tirare le setole della spazzola. All'età di un anno la madre aveva postato su Facebook un video in cui la bimba si succhiava il pollice, mentre si attorcigliava ciocche di capelli tra le dita. Inizialmente i genitori lo avevano considerato un'abitudine tipica dell'infanzia. Un amico della coppia ha però notato lo strano comportamento e glielo ha fatto notare. Così Kerry si è preoccupata: "Non volevo che mangiasse i suoi capelli".