Moin Junneidi è un 18enne indiano. Non si può dire che sia un ragazzo come tutti gli altri. Quando aveva solo nove mesi, i medici gli hanno diagnosticato la cosiddetta osteogenesi imperfetta, nota anche come ‘malattia delle ossa fragili’, patologia congenita a causa della quale le ossa si indeboliscono e si rompono con facilità. Gli specialisti erano sicuri: “Questo bambino non vivrà a lungo”. Ma Moin ha sorpreso: non solo è diventato un adulto, ma ha anche vinto numerose medaglie d'oro ai giochi paralimpici (dedicati agli atleti disabili) nel corso degli anni.

Da sempre su una sedia a rotelle.

Il ragazzo ha praticamente trascorso tutta la sua esistenza su una sedia a rotelle. Quando era appena un bambino, sua madre udì il suono “come di un ramo che si spezza” mentre il figlio gattonava in casa. Quando genitori lo hanno portato dal dottore, hanno appreso che non c'era una cura per la sua condizione ossea e, probabilmente, non sarebbe sopravvissuto a lungo. Ed effettivamente non esistono trattamenti medici specifici contro la osteogenesi imperfetta, per quanto vi siano terapie di supporto che possono ridurre il rischio di rotture delle ossa e aumentare la qualità della vita.

Le difficoltà di Moin.

Mentre Moin cresceva, nessuna scuola voleva ammetterlo. Così ci ha pensato sua madre ad istruirlo a casa, ma il bambino non è mai stato in grado di scrivere, visto che le sue mani non riescono a tenere in modo stabile neanche una penna. Ma ha imparato a leggere, e col tempo – grazie alla sua straordinaria forza di volontà e alla voglia di apprendere – ad utilizzare un computer portatile col quale può comunicare attraverso la Rete.

Campione di nuoto.

Moin ha ormai 18 anni ed è un campione dello sport. Il suo primo successo è arrivato alle decima edizione del Campionato Paralimpico di Nuoto, tenutosi a Kolkata nel 2009, dove ha vinto due medaglie d'oro. Ha vinto la sua prossima medaglia d'oro nel Bellary National Meet nel 2010, quando aveva solo 11 anni. Ha inoltre vinto una medaglia d'argento e 10 medaglie d'oro nei Campionati Nazionali di Nuoto, che si sono svolti in diverse parti dell'India. Può sembrare sorprendente, ma Moin è in grado di restare a galla in acqua per oltre un'ora e nuotare oltre 250 metri senza fare una pausa.

Chiunque può raggiungere il proprio sogno.

A scoprire il suo talento nel nuoto è Umesh Kalghatgi. Moin stava facendo terapia alla piscina di Belgaum City. Immediatamente si è accorso del potenziale di quel ragazzino e gli ha offerto di allenarlo. Da allora il giovane atleta ha cominciato ad eccellere nello sport, ottenendo così decine e decine di riconoscimenti in l'India. E’ stato anche in Inghilterra e in Sud America per rappresentare il suo Paese in diversi eventi paralimpici. Recentemente, il governo di Karnataka ha conferito un riconoscimento per i suoi successi sportivi durante la Giornata Mondiale della Disabilità. Un premio assolutamente meritato a coronamento della realizzazione di un sogno portato avanti nonostante le difficoltà.