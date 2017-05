Assurda e incredibile tragedia nelle scorse in Spagna dove una ragazza e un ragazzo di 17 anni sono morti dopo essere precipitati dall'ottavo piano mente si trovavano all'interno di un ascensore la cui base ha improvvisamente ceduto. I due fidanzatini adolescenti stavano raggiungendo l'abitazione di alcuni amici, nel sottotetto del palazzo, per partecipare ad una festa a cui erano stati invitati quando a pochi metri dalla loro meta è avvenuto il dramma. L'incidente nel pomeriggio di martedì a Madrid, nel quartiere di Salamanca, nel centro della capitale spagnola.

Un volo tremendo che non ha lasciato scampo ai due ragazzi. Per i due giovani infatti non c'è stato nulla da fare, sono morti sul colpo a causa delle lesioni multiple riportate nell'impatto e i sanitari giunti sul posto hanno potuto solo accertarne il decesso. Secondo alcuni testimoni citati da Abc, avrebbe ceduto il pavimento di cristallo dell'ascensore che era relativamente nuovo. Incredulità e sconcerto tra gli amici dei due ragazzi la cui festa si è trasformata in tragedia.

Sul caso la polizia iberica ha immediatamente aperto una inchiesta per accertare eventuali mancanze nella sicurezza dell'ascensore e sui controlli periodici previsti per legge. Sempre secondo i media locali, però, pare che il palazzo dove è avvenuto il dramma fosse stato ristrutturato solo un anno e mezzo fa e in quella occasione sarebbero stati sostituiti anche gli ascensori.