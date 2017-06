in foto: Paris Harvey.

Paris Harvey ha 13 anni, abita a Gillingham, nel Kent (Inghilterra) e soffre di un disturbo metabolico che la fa ingrassare facilmente. I bulli la prendono di mira, assecondando così la sua paura di mostrarsi in pubblico. Era così fino a quando non ha deciso di pubblicare su Twitter le immagini di sé in spiaggia durante una vacanza in Francia con i genitori e dando così vita ad un tweet che in poche ora è diventato molto virale. Nei commenti qualcuno ha rincarato la dose, ma i più hanno supportato la tredicenne: "Sei bella!! Tu mi hai ispirato tanto che comincerò a uscire con i miei pantaloncini che non ho mai indossato prima", "Sei bella, fa' quel che vuoi e sii fiero di chi sei".

"Spogliarmi è stato difficile – ammette Paris – ma dopo qualche ora mi sono sentita a mio agio". L'adolescente ha anche spiegato il suo disturbo alimentare: "Anche se mangio normalmente ingrasso molto più di una persona normale". Bill Harvey, padre di Paris, si è detto orgoglioso della figlia: "Spero che sia di ispirazione a molti altri ragazzi". La tredicenne però precisa: "Non voglio fare di me un modello, ma solo mostrare alla gente che non è importante di che dimensione tu sia – sei nata in quel corpo". Il tweet conta ora circa 340.000 "Mi piace" e 47.000 retweet.