Neanche il tempo di dimenticare Harvey e poi Irma, che gli Stati Uniti sono costretti a fare i conti con la minaccia di un nuovo uragano. Maria, che minaccia le isole caraibiche già colpite dai precedenti eventi atmosferici, ha intensificato la sua forza raggiungendo categoria 5, con venti oltre i 260 chilometri orari. Maria è stato classificato come un uragano "estremamente pericoloso" dal Centro nazionale uragani (Nhc) che ha parlato di un evento "potenzialmente catastrofico". Attualmente Maria si sta dirigendo verso la Martinica, poi punterà in direzione di Porto Rico. "Il centro di Maria si sposterà nei pressi di Dominica e delle adiacenti Isole Leeward nelle prossime ore, oltre l'estremo nord-est del Mar dei Caraibi entro martedì e si avvicinerà a Porto Rico e alle Isole Vergini tra domani e mercoledì", ha fatto sapere il Nhc.

L'uragano ha colpito Dominica alle 21 di ieri sera (ora locale, le 2 di stamattina in Italia) e si trova a 25 chilometri dall'isola centroamericana, dove sono attese onde alte fino a 9 metri. Il primo ministro, Roosevelt Skerrit, sa bene che Maria non va sottovalutato: ieri l’uomo è stato soccorso ed è stato costretto ad abbandonare la sua casa, devastata dalla forza dell'uragano. "Il tetto è andato – ha scritto Skerrit in un post su Facebook – Sono in balia dell'uragano, la casa è completamente allagata. Non sappiamo che sta succedendo là fuori. Non osiamo guardare. Sentiamo solo il suono della furia del vento e preghiamo affinché finisca presto".

E anche le altre isole vicine, interessate dal passaggio di Maria, prendono precauzioni: le autorità francesi di Guadalupa, hanno ordinato di evacuare le zone a rischio a partire dalle 14 di oggi (le 20 in Italia). Per le autorità saranno possibili "inondazioni e smottamenti di terreno".

E non è tutto: c’è pure José che sta invece puntando verso New York. L’uragano attualmente si trova tra Bermuda e capo Hatteras in Nord Carolina. Domani invece dovrebbe spostarsi sulla costa atlantica. Già emesso un bollettino di allerta per ‘tempesta tropicale’ dal Delaware a Cape Cod in Massachusetts, dove sono previste piogge intense. Ha perso invece potenza Lee, che segue Maria più a est, declassata a depressione tropicale e in corso di disfacimento.