Avanza senza tregua l'uragano Irma. Ora punta la Florida, negli Stati Uniti, dopo aver devastato molte isole caraibiche, tra cui il 90% della Barbuda, vero paradiso naturale. L'impatto è previsto per sabato notte. Anche i vip dei Caraibi devono fare i conti con uno degli uragani più distruttivi nella storia degli Stati Uniti. L'imprenditore britannico Sir Richard Charles Nicholas Branson aspetta l'uragano nella sua villa a Necker, isolotto privato delle Isole Vergini Britanniche. Come ha scritto sul suo profilo Twitter, Branson aspetterà l'arrivo del devastante uragano chiuso in un bunker in calcestruzzo testato per poter resistere all'impatto con uragani di categoria 5. Sul suo profilo Instagram, invece , scrive, «quando arriverà la piena forza della tempesta ci rifugeremo tutti nella cantina dei vini. Conoscendo la nostra meravigliosa squadra, sospetto che resterà poco vino in cantina quando tutti noi riemergeremo».

Sempre sul suo profilo Instagram, il fondatore della Virgin ha pubblicato le prime immagini della città di Tortola. le prime immagini dell'isola di Tortola, la più popolosa delle Isole Vergini britanniche.

La situazione preoccupante è seguita dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump in contatto costante con il governatore di Puerto Rico Ricardo Rossello, con quello della Florida Rick Scott, e con quello delle Isole Vergini americane Kenneth Mapp. The Donald possiede anche una mega villa a Palm Beach, una vera e propria tenuta da sogno con una mega piscina e arredi barocchi tra cui i letti a baldacchino.

Delle altre stelle con residenza in questi paradisi naturali si hanno poche notizie. Le case dei Caraibi di Johnny Depp, Keith Richards, Oprah Winfrey, potrebbero essere devastate dall'arrivo della più devastante tempesta negli Usa. L'attore Johnny Depp e il mago David Copperfield possiedono delle isole private nelle Bahamas. Keith Richards dei Rolling Stones è in tour per la più mite Europa e non è presente nella sua villa a a Turks e Caicos.

Il governatore della Florida, Rick Scott, ha ordinato l'evacuazione di Miami Beach e delle altre località costiere limitrofe. L'uragano Irma ora è nella categoria 5 di intensità, la più alta. A Miami, così come è avvenuto in Porto Rico e nelle Piccole Antille, è corsa alle provviste. I supermercati sono stati saccheggiati, così come le pompe di benzina.

Il bilancio provvisorio è di 8 vittime e 21 feriti. L’uragano Irma può arrivare a colpire 37 milioni di persone e viaggia alla velocità di 225 Km/h. Anche i vip dei Caraibi devono fare i conti con uno degli uragani più distruttivi nella storia degli Stati Uniti.