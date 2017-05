Adrian Cumberbatch è un uomo d’affari britannico di cinquantuno anni la cui ex moglie è stata condannata a ventinove anni di reclusione per omicidio. Per questo lui vuole divorziare dalla donna ma sta incontrando molte difficoltà. La drammatica storia di Adrian è apparsa sui quotidiani locali, che hanno ricordato quanto compiuto dalla moglie. Si tratta della quarantaseienne Alison Moss, una donna chiamata anche “Slasher” che ha ucciso con un cacciavite il suo ex Craig Wild, quantanove anni, insieme alla sua nuova fiamma, David Webster. I due, probabilmente sotto l’effetto di droghe, uccisero l’uomo con un cacciavite e un coltello colpendolo 117 volte e lasciando il suo cadavere straziato in una stanza. “Mi sento fortunato a essere vivo”, ha commentato dopo il brutale delitto il marito della donna, che ha raccontato di averla conosciuta su un sito di incontri e di averla sposata nel 2010.

L’uomo ha parlato di un rapporto tumultuoso e ha detto di non aver più avuto contatti con Alison dalla fine del 2011, quando lei lo avrebbe anche minacciato con un coltello. Alcuni anni più tardi, nel 2016, è avvenuto l’omicidio. E ora Cumberbatch è disperato perché vuole chiudere in maniera definitiva con la ex assassina con il divorzio. Un divorzio che ha chiesto nel 2012 ma che, a causa di diversi problemi, non ha ancora ottenuto. “Continuo a pensare tutto il tempo che avrebbe potuto uccidermi, mi sento così fortunato a essere vivo”, ha detto ancora l’uomo che ha aggiunto di non avere intenzione di sposarsi di nuovo ma di voler far capire a tutti di non avere alcun rapporto con la ex assassina.