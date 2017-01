Si chiama Baby Girl, è un pit bull di tre anni e mezzo e sarebbe stato violentato almeno 100 volte da Bradley Hubbard, il suo proprietario. Per quanto possa apparire assurda, questa è l'accusa formalmente fatta dal coinquilino del 23enne, che in effetti è stato accusato di maltrattamento di animali e arrestato dalla polizia della Florida. Il giovane viveva con un coetaneo che, stando a quanto hanno reso noto le autorità statunitensi, ha deciso di sporgere denuncia dopo aver assistito, inorridito, agli abusi che Hubbard compiva sulla cagnolina. Più volte il ragazzo si sarebbe chiuso nella sua camera da letto e più volte avrebbe abusato sessualmente dell'animale. Il compagno di stanza ha affermato di aver assistito agli abusi dal buco della serratura e di aver sentito il cane piangere per il dolore.

I controlli dei veterinari avrebbero confermato che i genitali della povera Baby Girl avrebbero riportato gravi lesioni e lacerazioni, dimostrazione che gli abusi sarebbero stati perpetrati con costanza e in innumerevoli circostanze. Naturalmente Bradley Hubbard ora rischia una severa condanna, anche se prima andranno attentamente valutate le sue condizioni di salute mentale.