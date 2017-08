Ha percorso quasi 600 km. Cioè quelli che percorrono Cleveland Heights, nell’Ohio, e Washington. Il protagonista di questa storia è un milkshake, ultimo desiderio di Emily Pomeranz, 50 anni, malata terminale, da mesi ricoverata in un ospedale nei pressi della Capitale degli USA. Quando ha cominciato a sentire che sarebbe arrivato il suo momento, la donna si è rivolta ad una sua cara amica per veder realizzato quella sua ultima volontà: “Vorrei bere, ancora una volta, un frullato di Tommy!”.

L’amica, Sam, ha così contattato via mail il ristorante dell’Ohio dove il frullato veniva prodotto, per organizzare il trasporto a distanza, ed è stata contattata direttamente dal proprietario della struttura, Tommy Fello, come ha raccontato in un post su Facebook. L’uomo ha spiegato a Fox 8 News di aver non mai ricevuto un ordine di questo tipo nella storia del suo ristorante, che ha ben 47 anni. ”Non ero nemmeno sicuro che saremmo stati riusciti a farlo”, ha detto il proprietario, sottolineando come molti suoi dipendenti si siano impegnati per realizzare quella che è stata ribattezzata come “Missione milkshake”.

Il signor Fello ha messo la bevanda all’interno di un contenitore di ghiaccio secco e ha pagato $ 123 per la spedizione notturna che ha attraversato buona parte del Paese. La bevanda è arrivata a destinazione quattro giorni prima che Emily morisse venerdì scorso. Sam ha detto che Emily è stata molto contenta di assaggiare la sua bevanda preferita. “So che Emily sarebbe contenta oggi di sapere che la sua storia ha reso felici molti, anche se non è più con noi”, ha concluso l’amica.